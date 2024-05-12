63 شهيداً و114 جريحاً ضحايا اليوم الـ 219 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 مجازر في قطاع غزة المنكوب وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 63 شهيداً و114 جريحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن عدد ضحايا العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 35034 شهيداً و78755 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأفادت الوزارة بأن 18 فلسطينياً استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال عدة منازل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أشارت طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى أن هناك نحو 16 فلسطينياً ما زالوا عالقين تحت أنقاض أحد المنازل المدمرة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

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