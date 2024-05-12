الجيش الروسي يحرر أربع بلدات ويسقط مقاتلة وخمس مروحيات أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من إحباط هجمات القوات الأوكرانية، وتحرير أربع بلدات وتدمير خمس مروحيات وطائرة ميغ-29 وست مستودعات ذخيرة ميدانية على مختلف المحاور.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليوم حول سير العملية العسكرية الخاصة أن قواتها حررت بلدات غاتيشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأوليينيكوفو، وألحقت الهزيمة بتشكيلات القوات الأوكرانية بمنطقة خاركوف.

وحسب الوزارة أحبطت قواتها هجمات أوكرانية في مناطق من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وخسرت خلالها القوات الأوكرانية مئات الجنود وعدداً كبيراً من المركبات القتالية والمدافع ومنصات الصواريخ.

وأفادت الوزارة بأن الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت أربع مروحيات أوكرانية من طراز “مي-24” ومروحية من طراز “مي-8″، وألحقت خسائر بالأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في 131 منطقة.

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