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أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى

2024-05-13

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

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– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105”  شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع  قوات العدو الإسرائيلي المتوغلة شرق مدينة رفح وشرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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