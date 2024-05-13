القدس المحتلة-سانا
أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:
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– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
– المقاومة الفلسطينية تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي المتوغلة شرق مدينة رفح وشرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.