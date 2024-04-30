زراعة درعا: تحصين نحو 41 ألف رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية

درعا-سانا

أنهت دائرة الصحة الحيوانية في مديرية زراعة درعا تحصين نحو 41 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، وفق رئيس دائرة الصحة الحيوانية الدكتور محمد الجوابرة.

وأوضح الجوابرة في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه تم تنفيذ الحملة من خلال المراكز البيطرية المنتشرة في كل أرجاء المحافظة والبالغ عددها 51 ضمن الوحدات الإرشادية، مؤكداً أن اللقاح يوزع مجاناً على المربين.

وأضاف الجوابرة: إن الكوادر البيطرية تقدم بشكل مستمر الإرشادات للمربين، لافتاً إلى أن واقع قطيع الأبقار في المحافظة جيد، ولا توجد أمراض معدية أو سارية بفضل الرعاية البيطرية المستمرة والحملات المتتابعة على مدار العام.

قاسم المقداد

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