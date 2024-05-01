قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 15 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في مدينتي البيرة وقلقيلية وبلدتي دوما في نابلس وعين عريك في رام الله ومخيمات الدهيشة في بيت لحم وعقبة جبر وعين السلطان في أريحا والفوار في الخليل، واعتقلت 15 فلسطينياً.

ولفتت هيئة شؤون الأسرى والمحريين إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بدء عدوانها على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي أكثر من 8530 فلسطينياً.

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