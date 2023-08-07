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طقس الغد.. استمرار الأجواء الحارة وفرصة لهطل أمطار محلية فوق مرتفعات الساحل

2023-08-07

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً حاراً نسبياً، وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل أمطار محلية في مرتفعات المنطقة الساحلية، ويبقى الجو حاراً جداً، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة، فيما يكون معتدلاً ليلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة في ساعات بعد الظهر والمساء تتجاوز سرعتها 65 كم/سا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق38 / 19
المنطقة الجنوبية36 / 19
المرتفعات الجبلية30 / 17
المنطقة الوسطى37 / 21
المنطقة الساحلية32 / 25
المنطقة الشمالية37 / 23
منطقة الجزيرة43 / 27
المنطقة الشرقية44 / 28
منطقة البادية41 / 23

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