التربية: سيتم إجراء اختبار نهائي مؤتمت موحد على مستوى كل محافظة للصف الثاني الثانوي

دمشق-سانا

طلبت وزارة التربية من مديرياتها بالمحافظات إجراء اختبار نهائي مؤتمت موحد على مستوى كل محافظة للصف الثاني الثانوي (العلمي والأدبي) في اليوم الأول من امتحان العام الدراسي الحالي الموافق لـ 15 من أيار القادم، وذلك بناءً على قرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن تطبيق الامتحانات المؤتمتة بالتدرج.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الامتحان المؤتمت سيكون لمادة العلوم للصف الثاني الثانوي العلمي ومادة التاريخ للصف الثاني الثانوي الأدبي على أن يكون عدد الأسئلة في كل مادة منهما 30 ومدة الامتحان ساعة واحدة لكل مادة منهما، ودرجة الامتحان لكل مادة 120 علامة.

رحاب علي