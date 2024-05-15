التربية تصدر نتائج المرحلة الثانية من تصفيات مبادرة تحدي القراءة العربي على مستوى المناطق التعليمية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج المرحلة الثانية من تصفيات مبادرة تحدي القراءة العربي بالنسخة الثامنة على مستوى المناطق التعليمية في مختلف المحافظات.

المنسق العام للمبادرة في سورية علي العباس أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن عدد المتأهلين للمرحلة الثالثة على مستوى سورية بلغ 100 طالب وطالبة، إضافة إلى 16 طالباً من ذوي الإعاقة، كما تأهلت 16 مدرسة متميزة للمنافسة على لقب أفضل مدرسة على مستوى سورية.

وأشار إلى أنه تقدم إلى المرحلة الثانية أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من 16 منطقة تعليمية، لافتاً إلى حالة التميز في مستويات الطلاب التي جعلت من الضروري إجراء تمايز لاختيار الأفضل منهم، إضافة إلى المستوى العالي للطلاب من ذوي الإعاقة ورغبتهم وإصرارهم على النجاح.

وبين أن المرحلة الثالثة من التصفيات على مستوى سورية ستجري يومي السبت والأحد الـ 22-23 من شهر حزيران المقبل في مبنى الوزارة بدمشق.

وكان أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية تنافسوا في المرحلة الثانية من تصفيات مبادرة تحدي القراءة العربي بالنسخة الثامنة على مستوى المناطق التعليمية في مختلف المحافظات التي أقيمت يومي الـ 12 و13 من أيار الجاري.

رحاب علي

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