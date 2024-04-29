مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه يدعو لاحترام حقوق الدول المتشاطئة بالأنهار الدولية وفق القانون الدولي

بغداد-سانا

دعا مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه الذي اختتم أعماله اليوم بمشاركة سورية إلى تعزيز التعاون الدوليفي أحواض الأنهار المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي، واحترام حقوق ومصالح الدول المتشاطئة في النهر الدولي، وتأمين احتياجاتها المائية المنصفة في مياه تلك الأنهار لخدمة الشعوب المنتفعة منها، وإدامة التفاوض للوصول إلى اتفاقيات منصفة لتقاسم المياه.

وشدد المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي الذي تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه على تطوير قدرات الفرق الفنية والقانونية العاملة في مجال التعاون الدولي ذي الصلة بالمياه، وتأسيس مركز تنسيق مشترك بين الدول المتشاطئة في أحواض الأنهار المشتركة يأخذ على عاتقه تبادل المعرفة والمعلومات، فضلاً عن إعداد البحوث العلمية المشتركة ذات الصلة.

وأكد البيان على صياغة وإنفاذ السياسات واللوائح والقوانين ذات الصلة باستدامة موارد المياه، ولا سيما الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة التي تتضمن سياسات مائية ترسم أهداف استخدام المياه وحمايتها والحفاظ عليها إلى جانب تكوين إطار تنظيمي يتضمن الترتيبات المؤسسية ووظائف كلٍ منها، فضلاً عن فهم الموارد والاحتياجات.

ودعا البيان للحفاظ على النظم الطبيعية والبيئية ومواقع التراث العالمي ذات الصلة وتطوير مجتمعاتها، بوصفها واحدة من الحلول المستمدة من الطبيعة للمساهمة في تقليل آثار التغيّر المناخي، وتأمين المياه اللازمة لضمان ديمومتها باعتبارها حقاً من حقوق السكان والبيئة المنتفعة منها وترسيخ القيمة الفريدة للمياه لتكون حافزاً في حث الجمهور من مستخدمي المياه على دعم قدرات أنظمة إدارات المياه والزراعة والطاقة والبيئة والتمويل في درء تداعيات التغيّر المناخي.

وأشار البيان إلى أهمية الاستخدام المستدام للمياه الجوفية، وضمان عدم استنزافها وإعطاء مياه الشرب الأولوية في استخدام هذا المورد، واستخدام المياه بكفاءة في المناطق الجافة وشبه الجافة لتحقيق أعلى انتفاع ممكن من كمية المياه التي يتم توفيرها لغرض استخدامها في ري المزيد من الأراضي الزراعية.

وركز بيان المؤتمر على إجراء تقييمات شاملة للمخاطر لتحديد المناطق الضعيفة والسكان المعرضين للأخطار ذات الصلة بالمياه، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر لضمان توفير التنبيهات في الوقت المناسب وضمان الاستجابة السريعة، وإرساء البيئة الممكنة لجذب الاستثمار وخلق فرص العمل في هذه المجالات، وتهيئة الظروف الملائمة للابتكار الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وتعزيز الحلول المستدامة لمشاكل المياه من الداخل واستخدام تقنيات فعالة للري.

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