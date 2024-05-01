العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني

بيروت-سانا

واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني، حيث شن الليلة الماضية غارتين بالصواريخ استهدفتا بلدتي كفركلا وميس الجبل في القطاع الشرقي.

واستهدف العدو بالقصف المدفعي أطراف بلدة عيترون، فيما عاشت قرى القطاعين الغربي والأوسط من الجنوب ليلاً متوتراً، في ظل إطلاق القنابل المضيئة وتحليق الطيران الاستطلاعي المعادي.

كما حلق الطيران الحربي المعادي على علو منخفض جداً بعد منتصف الليل أيضاً فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

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