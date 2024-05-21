العدو الإسرائيلي يجدد اعتداءاته على القرى والبلدات في جنوب لبنان

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على الجنوب اللبناني، مستهدفاً العديد من القرى والبلدات.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن منطقة وطى الخيام تعرضت لقصف معاد بالقذائف الفوسفورية، فيما انفجرت مسيرة أطلقها العدو الإسرائيلي على منزل في بلدة الناقورة كان استهدفه بعدد من الغارات أمس.

وكان الطيران الحربي المعادي أغار بعد منتصف الليلة الماضية على أطراف بلدتي بيت ليف ورامية، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والأحراج.

كما أطلق العدو القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق قبالة بلدتي الناقورة وعلما الشعب بالتزامن مع تحليق للطيران الاستطلاعي فوق القرى الحدودية في قضاء صور والساحل البحري وصولاً إلى مجرى نهر الليطاني.

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