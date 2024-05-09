أربعة شهداء بقصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان

بيروت-سانا

استشهد أربعة أشخاص جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي سيارة على طريق بلدة بافليه جنوب لبنان.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني في بيان اليوم أن عناصره عملت على إخماد حريق شبّ داخل سيارة من نوع رابيد استهدفتها غارة جوية إسرائيلية على طريق عام بافليه- صور، ما أسفر عن ارتقاء أربعة شهداء.

ويواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته يومياً على البلدات والقرى في جنوب لبنان، ما يسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين وأضرار جسيمة بالبنى التحتية والممتلكات.

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