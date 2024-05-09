الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 25 فلسطينياً في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، بينهم أشقاء وأسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن وبلدات بيت لحم، رام الله، الخليل، جنين، نابلس، سلفيت، والقدس، واعتدت على الفلسطينيين، واعتقلت 25 منهم بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 8665.

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