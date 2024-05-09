يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– المقاومة الفلسطينية تستهدف جرافة للعدو الصهيوني بقذيفة “الياسين 105” جنوب شرق حي الصبرة بمدينة غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في حي البرازيل شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الإسرائيلي المتوغلة جنوب غرب حي الزيتون بمدينة غزة وشرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 34904 شهداء و78514 جريحاً.

– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 4 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 60 شهيداً و110 جرحى.

– عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 216

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون التحشيدات العسكرية للعدو الصهيوني شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 8 فلسطينيين بينهم 4 أطفال جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.