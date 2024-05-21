بوتين يبحث مع ميرضيائيف سبل توسيع التعاون بين روسيا وأوزبكستان

طشقند-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في محادثة هاتفية مع الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف زيادة توسيع التعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بيان للمكتب الصحفي للرئاسة الأوزبكية قوله: إنه “تم خلال الاتصال مناقشة قضايا زيادة توسيع التعاون متعدد الأوجه بين طشقند وموسكو وتعزيز علاقات الشراكة والتحالف الاستراتيجي الشامل بين البلدين”.

كما أشار البيان إلى أن الرئيسين “ركزا الاهتمام على زيادة حجم التجارة وتنفيذ مشروعات التعاون بين الشركات الرائدة بشكل خاص وسير تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بعد اجتماعات القمة والجدول الزمني للفعاليات الثنائية المقبلة”.

وكان ميرضيائيف أكد خلال المعرض الصناعي الدولي “سنترال آسيا” في طشقند أن “الشراكة الوثيقة بين البلدين باتت أكثر فعالية من خلال التعاون الأوزبكي الروسي بإنشاء مجمعات صناعية في منطقتي طشقند وجيزاك في أوزبكستان”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency