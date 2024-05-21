مصرع 15 فتاة مصرية في حادث سقوط حافلة بقناطر الجيزة

القاهرة-سانا

أعلنت السلطات المصرية اليوم وفاة 15 فتاة مصرية في حادثة غرق حافلة بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الشرطة قولها: إن فرق البحث تمكنت من إنقاذ 9 فتيات من ركاب الحافلة، فيما تواصل مجموعات الإنقاذ العمل بحثاً عن مفقودات.

وبحسب مصادر محلية، سقطت حافلة كانت قادمة من قرية بمركز أشمون في محافظة المنوفية وتقل على متنها 26 فتاة بمنطقة منشأة القناطر، مشيرة إلى أن الحادث وقع نتيجة قطع فرامل الحافلة.

بدورها بدأت الشرطة المصرية تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الحادث.

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