هطولات مطرية متفاوتة أعلاها 29 مم في صافيتا بطرطوس

دمشق-سانا

شهدت معظم المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وسجل أعلاها 29 مم في صافيتا بمحافظة طرطوس.

وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة اليوم عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بلغت نسب الهطل كالتالي:

في دمشق وريفها.. الحرمون 7 مم وسرغايا 28 مم والزبداني 16 مم ومضايا 13 مم وميسلون وقاسيون والمشرفة 11 مم وجديدة الشيباني 14 مم وعسال الورد 4 وقطنا 4.5 والتل 12 مم والمزة 6 مم ودوما 3 مم ومساكن برزة 8 مم وساحة المحافظة ويبرود 5 مم وعقربا 15 مم والجراجير 15.5 والنبك 23.5 مم.

في السويداء.. عين العرب وشهبا 2 مم والسويداء المدينة 4 مم.

في درعا .. إزرع 4 مم والمسيفرة 7 مم.

في القنيطرة .. حضر 7.5 مم والقنيطرة 2 مم.

في حمص.. الناصرة والعريضة وتلكلخ 1 مم ومرمريتا وتلدو 2 مم وشين وقلعة الحصن والمخرم وتدمر 3 مم والرستن 4.5 مم والقصير 4 مم والقريتين 5 مم.

في حماة.. كفر زيتا ومدينة حماة 2 مم وصوران 4.5 مم وسلمية 1 مم والصبورة 8.5 مم والسعن 8 مم والعقيربات 11 ملم، أما في منطقة الغاب عين الكروم 4 مم والكريم 3 مم وأفاميا 5 مم والصقيلبية 4.5 ملم.

في طرطوس.. الشيخ بدر 4.5 مم ومشتى الحلو 3 مم والدريكيش 2 مم وصافيتا 29 مم وحمام واصل 27 مم والصفصافة 16 مم ومدينة طرطوس وبانياس 6 مم.

في اللاذقية .. المزيرعة 2 مم والقرداحة 5 مم والحفة 1 مم والقطيلبية 3 ملم.

في إدلب.. جسر الشغور 3 مم وأرمناز 4 مم ومدينة إدلب وأبو الظهور 5 مم وخان شيخون 7 مم.

في حلب.. منبج 2 مم وخناصر 18.5 مم ومنشأة الأسد 1 مم.

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