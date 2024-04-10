هطولات مطرية في معظم المناطق أعلاها 58 مم في عين العرب بريف حلب

دمشق-سانا
شهدت محافظات البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفرقة سجل أعلاها 58 مم في عين العرب الشمالية بريف حلب.
وبحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بلغت كمية الأمطار الهاطلة كما يلي:
محافظتا دمشق وريفها … الجراجير 15.1 مم والحرمون ودوما 12 مم وسرغايا 8 مم والزبداني 7 مم ومضايا وقطنا 6.5 مم وساحة الحجاز 5.2 مم وميسلون 5 مم وعسال الورد وقاسيون 4 والنبك 3.5 مم وجديدة الشيباني والتل وعقربا 3 مم ومساكن برزة 2.8 مم والمزة ودوار المطار 1.5 مم والكسوة 5.0 مم.
محافظة السويداء.. شهبا 7 مم ومدينة السويداء 4 مم الصورة الصغيرة 3 مم.
محافظة درعا.. نوى 6 مم وإزرع 5.3 مم والشيخ مسكين 4.5 مم وتل شهاب 4 مم وبصرى 3 مم ومدينة درعا 2.5 مم.
محافظة القنيطرة… حضر 47 مم ومدينة القنيطرة 4 مم ونبع الصخر 2 مم.
محافظة حمص… القصير 12 مم ومدينة حمص 11.7 مم وتلدو والقريتين 7 مم والمخرم 4 مم والرستن 1.5 مم وشين وتدمر 1 مم والعريضة 0.5 مم وتلكلخ 0.4 مم.
محافظة حماة… الصبورة 8.5 مم ومدينة حماة 3.5 مم والسعن 2.2 مم والسلمية 1 مم وعين الكروم 32 مم شطحة 10 مم والسقيلبية 5 مم وأفاميا 4 مم والكريم 3 مم.
محافظة طرطوس.. مدينة طرطوس 10 مم ودريكيش 3 مم والصفصافة 1.5 مم والشيخ بدر 1 مم.
محافظة اللاذقية… المزيرعة والحفة 18 مم والقطيلبية 17.5 مم والقرداحة 13 مم ومطار الباسل 10 مم ووادي قنديل 6 مم والبهلولية 4 مم ومدينة اللاذقية 3.7 مم وصلنفة 0.6 مم وبوقا 0.5 مم.
محافظة إدلب … أرمناز 2 مم وأبو الظهور 3.5 مم وفي مدينة إدلب 3 مم.
محافظة حلب.. عين العرب الشمالية 58 مم وجرابلس 50 مم وأعزاز 30 مم ومنبج 29 مم والباب 26 مم ومدينة حلب ومنشأة الأسد 20 مم وحلب المطار17.5 مم والسفيرة 17 مم وخناصر 12مم.
محافظة الرقة… تل أبيض 24 مم وبئر محيسن 20 مم والمنصورة 15 مم والسبخة 14 مم ومدينة الرقة وجديدة خابور 13 مم والكرامة 12 مم.
محافظة الحسكة… مبروكة 26 مم واليعربية 24 مم والدرباسية 23 مم والقامشلي 21.2 مم والقحطانية 21 مم والشدادي 19 مم وهيمو 18 مم وتل تمر وتل بيدر 16 مم وعامودا وتل براك وتل علو ومدينة الحسكة 15 مم والجوادية 13 مم وأبو القصايب 12 مم والمالكية 11 مم وتل حميس والعريشة 10 مم ومركدة 9 مم والزهيرية 8 مم والهول 7 مم وأم المدفع 5 مم.
محافظة دير الزور … الكسرة 21 مم.