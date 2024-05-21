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بدء مراسم تشييع الشهداء الرئيس الإيراني رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان ورفاقهما

2024-05-21

 طهران-سانا

بحضور رسمي وشعبي.. بدأت صباح اليوم مراسم تشييع الشهداء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما في مدينة تبريز شمال غرب إيران.

وذكر مراسل سانا في طهران أن مراسم التشييع بدأت اليوم في تبريز، وستكون لاحقاً في مدينة قم، ومساء في العاصمة طهران لتوديع جثامين الشهداء، وصباح الأربعاء ستكون هناك مراسم تشييع من جامعة طهران إلى ساحة آزادي بحضور ضيوف ووفود عربية وأجنبية، ويوم الخميس سيوارى الثرى جثمان الرئيس الإيراني في مدينة مشهد.

يتبع..

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