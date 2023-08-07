وجهها… معرض فردي للفنان التشكيلي عصام يوسف في صافيتا

طرطوس-سانا

استضافت صالة جمعية العاديات فرع صافيتا معرضاً فنياً فردياً للفنان التشكيلي عصام يوسف تحت عنوان (وجهها) ضم 35 لوحةً، مجسداً عبرها جميع حالات المرأة المختلفة ومشاعرها.

وذكر يوسف لـ سانا الثقافية أن المعرض عبارة عن تجربة أنجزت على مراحل زمنية متعددة بدءاً من عام 2014 حتى العام الجاري، مبيناً أن اللوحات المشاركة بالمعرض تعود لمجموعة مؤلفة من 100 لوحة.

وأوضح يوسف أن لوحاته تستند إلى المدرسة التعبيرية لكونه قادراً على أن يقدم فكرته بأسلوبه وتقنياته الخاصة به مستخدما ألوان الأكريليك، مضيفاً: إنه عمل على إدخال مفردات أخرى للوحة تتعلق بالطبيعة التي تشير إلى العطاء والاستمرارية.

وجسدت اللوحات حالات المرأة المختلفة كالفرح والحزن والألم والعنفوان والكبرياء والخنوع واليأس والغرور والأنوثة والاستسلام وغيرها، مبيناً أنه وضع كل قدراته وإمكانياته وطابعه الفني لنقل الحالة التي تعيشها المرأة من اختلاجات داخلية، وتجسيدها عبر ريشته وألوانه، وتحويلها إلى لوحات فنية.

وأكد يوسف أنه لا يقوم برسم وجه الأنثى (بورتريه) فقط ونقله، ولكن رسم حالة مضمون الشخصية، حيث تمكن حسب تعبيره من الوصول لداخل الأنثى وما تحمله من حالات ونقلها إلى لوحاته.

وذكر يوسف أن المعرض مستمر لنهاية يوم الخميس القادم، مضيفاً: إنه سيقيم خلال العام الجاري معرضين، أحدهما في دمشق وسيجسد البيوت السورية وخاصة الدمشقية ما بين الحاضر والماضي، والثاني في دولة الكويت.

وعبر عدد من الحضور عن إعجابهم بالمعرض من خلال توظيفه حالات المرأة المتعددة ومشاعرها، وتجسيدها ضمن لوحاته، وإيصال ووصف الحالة بكل دقة وإتقان من خلال استخدام الألوان البارزة حيناً والرمادي والأسود حيناً آخر، مشيرين إلى أهمية عمل الفنان في تعزيز ونشر الفن التشكيلي بأسلوب وموضوع جديدين ضمن مدينته.

ومن الجدير ذكره أن الفنان عصام يوسف 66 عاماً مهندس معماري من مدينة صافيتا، شارك بعدة معارض فردية ومشتركة داخل سورية وخارجها، إضافةً إلى مشاركته بملتقى الفن التشكيلي العام الماضي.

هيبه سليمان

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