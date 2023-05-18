SCS-NET
الشريط الإخباري

الفنانة التشكيلية لمى كوكش تحترف تقنية التشكيل بالزجاج المصهور

2023-05-18

دمشق-سانا

طرحت الفنانة لمى كوكش تجربة فنية جديدة من خلال أعمال معرضها الفردي المشغولة بتقنية التشكيل بالزجاج الملون المصهور على سطوح السيراميك المسماة “طفن الفيوزينك كلاس”.

وجمع المعرض المقام حالياً في غاليري زوايا بدمشق أعمالاً فنية وعدداً من اللوحات بألوان متناغمة مشغولة يدوياً بأسلوب جديد ومبتكر لمواضيع تعكس رؤية الفنانة لمعالم الحياة الواقعية.

وأوضحت الفنانة كوكش في تصريح لمراسلة سانا أنها تعمل منذ 18 سنة بفن صهر الزجاج وأنها درسته في إسبانيا عام 2005 مبينة أنها من أوائل من عمل به في سورية، وبعد العديد من التجارب توصلت لهذه التحف واللوحات الفنية.

ولفتت كوكش إلى أن إقامتها للمعرض جاء بغرض رصد مدى تقبل الجمهور لهذا الفن لكونه يحمل تقنية جديدة في سورية والوطن العربي، معبرة عن سعادتها بالتفاعل الكبير من محبيه وإقبالهم على مشاهدة المعرض.

وأشارت كوكش إلى أن التقنية التي اشتغلت بها ليست سهلة وتعتمد على أدوات خاصة مثل الألماسة والقطاعة والكماشة الخاصة بالزجاج.

مريم أحمد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مقتل شخصين جراء قصف قوات كييف قرية حدودية غرب روسيا

موسكو-سانا قتل شخصان وأصيب آخر جراء قصف قوات نظام كييف قرية نيجني بيريزوفا في منطقة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved