القوات الروسية في لوغانسك تحتجز عنصراً من كتيبة آزوف النازية خطط لأعمال إرهابية

موسكو-سانا

تمكنت القوات الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية من احتجاز مقاتل من كتيبة آزوف النازية الأوكرانية، كان يخطط لتنظيم أعمال إرهابية في أراضي الجمهورية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مصدر أمني روسي قوله اليوم: إنه “نتيجة لأعمال البحث السريعة احتجزت المخابرات الروسية مقاتلاً سابقاً من كتيبة آزوف الأوكرانية القومية المتطرفة، قام بجمع معلومات حول أماكن مرابطة الوحدات العسكرية الروسية، وكذلك حول موظفي إدارات المدن والمناطق بجمهورية لوغانسك الشعبية، التي تم تحريرها في إطار العملية العسكرية الخاصة”.

ولفت المصدر إلى أن المحتجز كان يعيش في أراضي الجمهورية ويخطط لتنظيم أعمال إرهابية فيها، موضحاً أنه أثناء عملية احتجازه تم العثور على عبوة ناسفة كانت بداخلها ذخائر معدنية صغيرة ووسائل لتشغيلها عن بعد، مشيراً إلى أن المهندسين العسكريين قاموا بإبطال مفعول العبوة وتدميرها بالمكان.

وفي جمهورية دونيتسك الشعبية نقلت وكالة تاس عن مصدر في الجمهورية قوله: إن قوات الدفاع الشعبية ستدمر أنظمة باتريوت التي ستسلمها واشنطن لنظام كييف، كما دمرت القوات الروسية أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية سابقاً.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أكد أمس أن الجيش الروسي أحرز تقدما في ملف نزع السلاح من نظام كييف.

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