مقتل مستوطن متأثراً بإصابته جراء عملية للمقاومة في القدس المحتلة قبل أيام

القدس المحتلة-سانا

قتل مستوطن إسرائيلي ثان متأثراً بإصابته مساء اليوم من جراء العملية البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة قبل ثلاثة أيام رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وذكرت وسائل إعلام العدو أن مستوطنا ثانيا قتل متأثراً بإصابته بالانفجار الذي وقع قرب محطة الحافلات المركزية عند مدخل مدينة القدس من جراء عبوة ناسفة زرعت في المكان، وأسفرت حينها عن مقتل مستوطن وإصابة 19 آخرين بينهم حالات حرجة.

ومنذ مطلع العام الجاري استشهد أكثر من 200 فلسطيني، وأصيب أكثر من 1000 بجروح جراء اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، وردت المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عشرات العمليات البطولية، بينها 15 عملية نوعية أسفرت عن مقتل 29 من قوات الاحتلال ومستوطنيه.

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