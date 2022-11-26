الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة مرتكبيها.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة “وفا” الفلسطينية استيلاء سلطات الاحتلال على 360 دونما من أراضي الفلسطينيين في منطقة ظهر صبح في سلفيت، والاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في بيت لحم، إضافة إلى توغل الاحتلال وعصابات المستوطنين في البلدة القديمة بمدينة الخليل.

وأكدت الخارجية أن انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتندرج في إطار التصعيد الإسرائيلي في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

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