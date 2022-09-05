هنانو للطلاب الناجحين في الثانوية: اختيار الرغبات بدقة ضمن بطاقة المفاضلة

دمشق-سانا

ضمن فعاليات معرض “عينك ع اختصاصك” في جامعة دمشق التقى معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد اللطيف هنانو ورئيس مكتب التعليم العالي وقضايا الطلبة المركزي في الاتحاد الوطني لطلبة سورية عماد العمر مع الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية وذلك على مدرج الباسل بكلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق.

ولفت الدكتور هنانو إلى أهمية مبادرة “عينك ع اختصاصك” من ناحية توعية الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية وتقديم النصائح التي تنعكس إيجابا على مستقبلهم منوها بدور اتحاد الطلبة خلال المسيرة الدراسية للطلاب في الجامعات والمعاهد وحرصه الدائم على حل مشكلاتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم وتقديم الدعم اللازم لهم.

واستعرض هنانو الإجراءات والخطوات التي اعتمدتها الوزارة لتسهيل عملية التقدم لمفاضلة القبول العام وكذلك الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الطلاب نتيجة عدم قراءتهم إعلان المفاضلة بدقة مشيرا إلى أن هناك وقتا كافيا ولا داعي للاستعجال وعلى الطلاب اختيار رغباتهم بهدوء وفق ما هو محدد في التعليمات والمعدلات.

وأجاب هنانو على استفسارات الطلاب الحضور حول المفاضلة وطبيعة الدراسة في الاختصاصات المتوافرة في الجامعات والمعاهد وكذلك استفسارات الطلاب المتعلقة بمفاضلتي التعليم الموازي وفرز طلاب السنة التحضيرية والمرسوم التشريعي رقم /16/ لعام /2022/ والذي ينص على قبول عدد من طلاب كليات الطب والمعاهد التقانية الطبية والصحية وكليات العلوم الصحية والتمريض ومن حملة الإجازة في الطب كملتزمين بالخدمة لدى الجهات العامة المعنية بالقطاع الصحي .

بدوره لفت العمر إلى التنسيق الدائم بين الاتحاد والوزارة على مستوى التعليم العالي في سورية والمؤسسات المعنية من أجل اتخاذ القرارات المناسبة والواجبة في هذا المجال مشيرا إلى ضرورة أن يتقيد الطلاب بتعليمات المفاضلة وشروط ومتطلبات القبول الجامعي والالتزام بتدوين 35 رغبة للقبول العام عدا المنح في بطاقة المفاضلة ليتمكن الطلاب من تسوية أوضاعهم فيما لو رفضت جميع رغباتهم فيما بعد.

وأشار العمر إلى أنه يمكن للطالب تعديل رغباته أكثر من مرة خلال فترة التقدم للمفاضلة وذلك في المركز الخاص بتعديل الرغبات في الجامعة مبينا أنه حين يتم تصدير نتائج المفاضلة يتم النظر إلى الرغبات خطوة تلو الأخرى بشكل آلي بواسطة الحاسوب ووفق الطاقة الاستيعابية المحددة لكل اختصاص .

وكانت مراكز التسجيل المعتمدة بالجامعات الحكومية وفروعها بدأت أمس قبول طلبات المفاضلة الجامعية للعام الدراسي 2022-2023 وتستمر لغاية يوم الأحد 25-9-2022.

هيلانه الهندي

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