تواصل عروض مهرجان الأفلام القصيرة بالسويداء

السويداء-سانا

تواصلت مساء اليوم على مسرح قصر الثقافة بمدينة السويداء فعاليات مهرجان السويداء للأفلام القصيرة بعرض خمسة أفلام تنوعت موضوعاتها وأساليبها الاخراجية.

وافتتح عروض اليوم الثاني فيلم ربيع ممطر سيناريو وإخراج أحمد خليل علي من مصر ويجسد عبره ربيع العمر الذي لم يأت بوقته جراء تأخر الزواج لسيدة وما يحمله ذلك من مشاعر.

وتلاه فيلم شعر بنات إخراج عمر الساعدي من العراق والذي يتناول حالة إنسانية تتعلق بمعاناة مرضى السرطان ولاسيما الأطفال وخاصة البنات منهم وفقدان شعرهن.

تبعه فيلم علاش سيناريو وإخراج هشام الباز من المغرب الذي يطرح في إحدى قراءته مسألة رفض المختلف وأثرها النفسي على ضحاياها.

وعقبه الفيلم التسجيلي القاهرة 2020 من إخراج آلاء عبد القادر الذي يصور جوانب من الحياة اليومية في مدينة القاهرة بصخبها واكتظاظها وتنوعها وجمالها.

ليختتم فيلم كواليس سيناريو وإخراج أسامة عبيد الناصر وإنتاج المؤسسة العامة للسينما عروض اليوم الثاني ويرصد تحولات مصائر مفصلية لشخوصه خلال يوم وهم يبحثون عن عدالة ما داخل مدينة.

عضو اللجنة المنظمة سمير فليحان لفت في تصريح لمراسل سانا إلى أن المهرجان حقق نجاحاً بعد خمس سنوات من انطلاقته وانتقاله من الصعيد المحلي إلى العربي مع سعي وطموح القائمين عليه لأن يكون في دوراته القادمة مهرجاناً دولياً على الخارطة السينمائية وبما يشكل إضافة للحراك الثقافي الكبير بالمحافظة لجهة تعزيز ثقافة السينما لتكون السويداء حاضرة وفاعلة بهذا المجال إلى جانب شتى الآداب والفنون التي تتميز بها .

وتتواصل عروض المهرجان الذي تنظمه الوطنية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني بالتعاون مع مديرية الثقافة والنادي السينمائي حتى يوم الخميس القادم بمشاركة 22 فيلماً قصيراً من سورية وعدد من الدول العربية.

غسان خيو

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