وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي السابق عن 92 عاماً

موسكو-سانا

توفي اليوم ميخائيل غورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي السابق عن عمر ناهز 92 عاماً.

وذكر المستشفى السريري المركزي في العاصمة الروسية موسكو أن ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف فارق الحياة هذا المساء بعد مرض شديد وطويل الأمد وفق ما أوردت روسيا اليوم.

يذكر أنه في الـ 25 من كانون الأول عام 1991 أعلن غورباتشوف إنهاء أنشطته كرئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ووقع مرسوماً بنقل السيطرة على الأسلحة النووية الاستراتيجية إلى الرئيس الروسي آنذاك بوريس يلتسين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc