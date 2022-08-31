منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يودع بطولة كأس العرب بخسارته أمام منتخب مصر

الجزائر-سانا

ودع منتخب سورية للناشئين بكرة القدم بطولة كأس العرب تحت 17 عاماً المقامة في الجزائر بخسارته اليوم أمام نظيره المصري بنتيجة خمسة أهداف دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وكان منتخبنا خسر أمام منتخب السعودية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بمباراته الثانية بدور المجموعات في البطولة التي افتتحها بالتعادل مع منتخب لبنان سلباً.

يذكر أن منتخبنا حقق وصافة النسخة الأولى عام 2011 التي ظفر بلقبها المنتخب السعودي بينما حصل على لقب النسخة الثانية المنتخب التونسي والنسخة الثالثة المنتخب العراقي.

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