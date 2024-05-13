وزارة الصحة توقع إستراتيجية التعاون القطري مع منظمة الصحة العالمية

دمشق-سانا

وقعت وزارة الصحة اليوم إستراتيجية التعاون القطري مع منظمة الصحة العالمية حتى عام 2025 وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.

وأوضح وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أن توقيع الإستراتيجية يؤكد الالتزام المشترك بالعمل على الأولويات المتفق عليها، ويعزز تاريخ المنظمة الطويل في دعم الأولويات التنموية الوطنية ويوافقها.

وقال الوزير الغباش: إن زيارة مديرة الإقليم لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي تضمنت الاطلاع على الواقع الصحي وتحديد أولويات العمل، وذلك بهدف زيادة التنسيق بين الوزارة والمنظمة، لافتاً إلى أن مديرة الإقليم تسعى لإطلاق مجموعة من البرامج والأهداف المتطورة والمهمة فيه.

بدورها أوضحت بلخي أن الاتفاقية ستجدد في ظل شراكة المنظمة العالمية مع سورية، مشيرة إلى أنه تمت مناقشة الاتفاقيات والشراكات القديمة لإعادة ترتيب الأولويات في ظل الظروف الصعبة، إضافة إلى المشاكل الإقليمية ومشاكل المناخ.

حضر توقيع الاتفاقية معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية وعدد من المديرين والمعنيين، وممثل منظمة الصحة العالمية الدكتورة إيمان الشنقيطي.

في سياق متصل اطلعت الدكتورة بلخي والوزير الغباش على مستودعات وزارة الصحة المركزية في مجمع الأسد للبحوث الصحية في منطقة الديماس بريف دمشق.

وبينت الدكتورة بلخي في تصريح صحفي أن المنظمة تسعى بشكل كبير لتطوير الشراكة مع الوزارة بما يخص المساعدة بوصول الأدوية والمساعدات الطبية إلى المواطنين، مشيرة إلى أن الجولة تهدف للاطلاع على عمليات التخزين وكمية الإمدادات الموجودة التي تخدم جميع المناطق السورية إلى جانب العديد من المبادرات التي يتم العمل عليها في جميع دول الإقليم بهدف وصول الخدمات والعلاجات الصحية للجميع في الوقت المناسب.

بدوره مدير الإمداد في وزارة الصحة محمد شما بين أن المنظمة جهزت 3 كتل أبنية لتكون مستودعات لوزارة الصحة بمساحة تخزينية نحو 800 متر مجهزة وفق شروط نموذجية، إضافة إلى التخزين الجيد للمواد وأجهزة المراقبة والإطفاء.

وبين شما أن الوزارة عملت على أخذ الموافقات اللازمة لتوصيل الكهرباء إلى المستودعات، وهي قيد الانجاز بالإضافة إلى إجراء دراسة فنية تقديرية لتعبيد الطريق، ويتم العمل حالياً على نقل بعض المستهلكات والأدوية إلى المستودعات تدريجياً.

شارك في الجولة ممثل منظمة الصحة العالمية وعدد من المديرين والمعنيين.

راما رشيدي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency