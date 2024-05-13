مظاهرة طلابية أمام جامعة تورينو الإيطالية تضامناً مع فلسطين

روما-سانا

تظاهر مئات الطلاب في جامعة تورينو الإيطالية اليوم أمام مقر رئاسة الجامعة في مقاطعة بييمونتي تعبيراً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت وكالة آكي الإيطالية أن الطلاب نصبوا خياماً أمام مقر كلية العلوم الإنسانية وتم رفع لافتة كتب عليها: “الانتفاضة.. كل العيون على رفح.. أوقفوا الحرب والإبادة الجماعية”، إلى جانب رفع العلم الفلسطيني، كما تم نصب خيام أمام كلية الفنون التطبيقية وكلية الفيزياء.

وتعهد منظمو الاعتصام بتوسيع نطاق الاحتجاج، لافتين إلى أنه سيتوج بمسيرة مؤيدة لفلسطين يوم السبت المقبل إحياء للذكرى الـ 76 للنكبة.

وطالب المشاركون في المظاهرة والاعتصام بفرض حظر عسكري على “إسرائيل”، وقطع التعاون البحثي بين الجامعات الإيطالية والجامعات “الإسرائيلية”.

وتستمر الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للشعب الفلسطيني والمطالبة بإيقاف العدوان الإسرائيلي عليه وبقطع العلاقات الأكاديمية مع الكيان الإسرائيلي في جامعات أوروبية وأمريكية عدة، رغم استعانة بعض الجامعات بالشرطة واعتقال مئات الطلاب المحتجين.

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