التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من صربيا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن 15 منحة دراسية مقدمة من صربيا للمرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي 2024-2025، ضمن برنامج “العالم في صربيا” بمختلف الاختصاصات المتوافرة في الجامعات الصربية.

وبينت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه شروط وإجراءات التقدم إلى هذه المنح، والتي توزعت بين عشر منح للفرع العلمي وخمس للأدبي، مشيرة إلى أنه سيتم قبول الطلبات في مديرية العلاقات الثقافية في مبنى الوزارة اعتباراً من يوم الأربعاء 15-5-2024 ولغاية الخميس 30-5-2024.

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

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