عرض مسرحي في اللاذقية وأصبوحة شعرية في طرطوس بمناسبة عيد الشهداء

اللاذقية وطرطوس-سانا

قدمت فرقة رابطة الشهيد نعمان ابراهيم التابعة لفرع اتحاد شبيبة الثورة في اللاذقية عرضاً مسرحياً فنياً بعنوان “فالهالا” إضافة إلى مشهد تعبيري صامت من وحي المناسبة وذلك على خشبة مسرح المركز الثقافي في جبلة بمناسبة عيد الشهداء.

وتضمن العرض وهو من تأليف وإخراج يزن ناصر ونور المصطفى أغاني وطنية وتراثية ورقصاً تعبيرياً ومؤثرات موسيقية حيث بين المخرج يزن ناصر لمراسلة سانا أنه استوحى أحداث المسرحية عن قصة حقيقية جسدها الطلاب بأسلوب بسيط ولهجة محكية وهي تعكس تداعيات الحرب الإرهابية على سورية.

وأوضحت نور المصطفى أن عدد المشاركين بالعمل 23 طالباً وطالبة وجاءت كلمة “فالهالا” في كتاب المدينة الفاضلة لأفلاطون وتعني أرض المحاربين وسورية هي أرض الشهداء والأبطال.

وأشارت مديرة المركز الثقافي في جبلة ميادا حسن إلى جمالية العرض الذي قدمه الطلاب ومهاراتهم فيما لفتت سماح أسعد من الحضور إلى إتقان الطلاب أدوارهم وقدرتهم على التأثير بالمشاهد بينما وصف المهندس ريئاف حسن العرض بالمميز.

وفي محافظة طرطوس أقيمت في المركز الثقافي العربي بمدينة الشيخ بدر اصبوحة شعرية بمناسبة عيد الشهداء تضمنت قصائد شعرية متنوعة تكريماً للشهادة والشهداء.

وألقى رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب في طرطوس منذر عيسى ومضات تتعلق بالشهداء ونصاً بعنوان العبور إلى النور فيما ألقى عضو اتحاد الكتاب العرب علي الجندي عدداً من القصائد التي تتحدث عن الوطن تنوعت بين الشعر المنثور والتقليدي إضافة إلى بعض القصائد الواقعية والغزلية.

وقدم عضو اتحاد الكتاب العرب الشاعر بسام حمودة قصيدة بعنوان “هزي سريري كي أنام” حول الشهادة وفضائها.

هازار حمود ونجوى العلي

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