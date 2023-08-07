أصبوحة شعرية وقصائد وجدانية بمناسبة عيد الجيش في جامعة البعث

حمص-سانا

أحيا كوكبة من الشعراء في حمص أصبوحة شعرية في المعهد العالي للغات بجامعة البعث، وذلك بمناسبة عيد الجيش العربي السوري.

واستهل الأصبوحة الشاعر حاتم البيريني بقصيدتين، بعنوان “على لسان جندي” و”مشتاق لبعض غد” تناول فيهما الفخر والاعتزاز بجيشنا الباسل، وما قدمه من تضحيات ليبقى الوطن عزيزاً وشامخاً.

كما جسد الشاعر محمد دبدوب في قصائده الثلاث التي شارك فيها معاني البطولة والتضحية لأبطال الجيش واعتزاز أم الشهيد بولدها البطل.

وتحدث الدكتور الشاعر هيثم المصري في قصائده عن حبه وعشقه للشام، وتغزل بقصيدة “زرقاء العيون” بالجمال والحب.

وتغنت الشاعرة رحاب رمضان بقصيدتين وجدانيتين بحب الوطن والبطولات التي قدمها الشهداء.

واختتم الأصبوحة الشاعر العميد المتقاعد حسن كتوب بعدة قصائد إنسانية ووجدانية حاكت المشاعر والعواطف بعيد البطولة وعيد حماة الديار.

مثال جمول

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency