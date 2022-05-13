الرئاسة الفلسطينية: عدوان الاحتلال على مخيم جنين جزء من حربه المفتوحة على الشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية جزء من حربه المفتوحة على الشعب الفلسطيني ووجوده مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقفه.

ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله اليوم إن العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها والذي أدى إلى إصابة واعتقال العشرات من الفلسطينيين يأتي استمرارا للحرب الإسرائيلية المفتوحة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأوضح أبو ردينة أن استمرار اعتداءات الاحتلال على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية تزامنا مع مواصلة اقتحاماته لمدينة القدس المحتلة وخاصة المسجد الاقصى وتواصل عمليات الاستيطان يهدد بتدهور خطير للأوضاع مطالبا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات.

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