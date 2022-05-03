موسكو:بدء تدمير مواقع الجيش الأوكراني وكتائب آزوف بمصنع آزوفستال

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها وقوات جمهورية دونيتسك بدؤوا بتدمير مواقع عناصر الجيش الأوكراني وكتائب “آزوف” المتطرفة بمصنع آزوفستال في ماريوبول بعد خرقهم لوقف إطلاق النار.

وافاد المتحدث باسم المكتب الصحفي للوزارة فاديم أستافيف في تصريح صحفي اليوم وفقاً لوكالة نوفوستي: “إن مسلحي كتيبة (آزوف) والقوات الأوكرانية استغلوا نظام وقف إطلاق النار وخرجوا من الأقبية ووصلوا إلى مواقع إطلاق نار بالمنطقة ومباني المصنع وبدأت وحدات من الجيش الروسي وجمهورية دونيتسك الشعبية باستخدام المدفعية والطائرات في تدمير مواقع الإطلاق”.

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