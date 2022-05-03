القوات الروسية تكتشف مخبأً ضخماً للأسلحة والذخائر في منطقة خاركوف

موسكو-سانا

أعلنت قوات الحرس الوطني الروسي اليوم الكشف عن مخبأ للأسلحة والذخائر تابع لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية في منطقة خاركوف.

ونقلت وكالة تاس عن الجهاز الصحفي للحرس الوطني قوله في بيان إن “عناصر الحرس الوطني الروسي وأثناء قيامهم بمهمات بحث واستطلاع اكتشفوا مخبأً كبيراً يحوي معدات عسكرية وأسلحة وذخائر لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية للتخريب في منطقة حراجية بمدينة إيزيوم في منطقة خاركوف مضيفاً أنه من بين هذه المعدات ثلاث قاذفات قنابل أميركية مضادة للدبابات واثنتان تركيتا المنشأ ومثلهما من السويد إضافة إلى إمدادات غذائية تكفي لعدة أيام”.

ولفت البيان إلى أن اكتشاف المخبأ في الوقت المناسب من قبل الحرس الوطني الروسي منع خطط الأوكرانيين لمهاجمة قوافل القوات الروسية بشكل مفاجئ.

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