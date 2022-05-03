أجواء عيد الفطر السعيد باللاذقية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
4 ميداليات ذهبية و4 فضية وميدالية برونزية لسورية في مسابقة StemCo الدولية للكيمياء
2022-05-02
المقداد وعبد اللهيان يبحثان في اتصال هاتفي القضايا ذات الاهتمام المشترك
2022-05-01
سياسيان روسيان: الغرب يتبع نفس سياسة التضليل ضد سورية وروسيا
2022-05-01
بمشاركة سورية.. طاولة مستديرة في موسكو حول الشراكة الأوروآسيوية
2022-04-30
إيران: بعض الدول سيست ملف الأسلحة الكيميائية في سورية
2022-04-29
صباغ: يجب مساءلة الدول التي وفرت الدعم للتنظيمات الإرهابية ومكنتها من حيازة واستخدام أسلحة ومواد كيميائية سامة
2022-04-29
سفراء سورية وإيران والعراق وفلسطين في روسيا: ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني
2022-04-28
محليات
فرحة الأطفال بالعيد في دمشق (صور)
2022-05-03
تحسن ملحوظ بحجم المياه المخزنة بسد الباسل في الحسكة
2022-05-03
زراعة نحو 100 ألف غرسة رعوية في مشتل عرى بالسويداء
2022-05-03
أجواء غائمة ومغبرة وأمطار متوقعة فوق المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة
2022-05-03
مبادرة “بسمة طفل”.. أنشطة ترفيهية للأطفال في درعا
2022-05-02
وزير الداخلية يزور جرحى قوى الأمن الداخلي بمناسبة عيد الفطر السعيد
2022-05-02
فرحة الأطفال في عيد الفطر السعيد (صور)
2022-05-02
رياضة
الاتحاد الروسي لكرة القدم يرفض قرارات الـ UEFA الجديدة
2022-05-03
مانشستر يونايتد يتغلب على برينتفورد بثلاثية
2022-05-03
ليفركوزن يسجل ثنائية بشباك آينتراخت فرانكفورت
2022-05-02
فولهام يفوز على لوتون تاون بسباعية نظيفة ويفوز بلقب الدرجة الثانية
2022-05-02
الإيطالي سينر يواجه الأسترالي دي مينور في ثاني أدوار بطولة مدريد
2022-05-02
الروسية كاساتكينا تبلغ الدور الثالث من بطولة مدريد للتنس
2022-05-02
فيفا يحسم قضية إعادة مباراة مصر والسنغال
2022-05-02
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
2022-05-03
سلوفاكيا: لن ننضم إلى أي حظر على واردات النفط الروسي
2022-05-03
ارتفاع أسعار الذهب
2022-05-03
وزير إيطالي يدعو إلى السماح للشركات الأوروبية بالتعامل بالروبل
2022-05-02
وزير المالية الألماني: لا يمكن فرض حظر على استيراد الغاز الروسي الآن
2022-05-02
شركة طاقة ألمانية: بلادنا لن تصمد دون الغاز الروسي
2022-05-02
غازبروم: ارتفاع طلبات المستهلكين الأوروبيين من الغاز الروسي
2022-05-02
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