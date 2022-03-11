الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من المعدل بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة قطبية المنشأ يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يبقى الجو بارداً وغائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة وتكون ثلجية على المرتفعات الجبلية المتوسطة والعالية وبشكل متقطع.

وليلاً يستمر الجو شديد البرودة على المرتفعات الجبلية مع تحذير من تشكل الجليد وكما يحذر من حدوث الصقيع وتشكل الضباب في معظم المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز 70 كم في الساعة أحياناً على المناطقة الجنوبية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 10/1

المنطقة الجنوبية 10/2

المرتفعات الجبلية صفر/ناقص6

المنطقة الوسطى 8/2

المنطقة الساحلية 12/7

المنطقة الشمالية 9/ناقص1

منطقة الجزيرة 9/صفر

المنطقة الشرقية 13/4

منطقة البادية 12/2.