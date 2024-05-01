تقديراً لجهودهم… تكريم 35 عاملاً في بلدة قنوات بالسويداء

السويداء-سانا

كرمت فعاليات أهلية في بلدة قنوات بالسويداء اليوم بالتعاون مع مجلس البلدة نحو 35 عاملاً متميزاً، من عمال البلدية والكهرباء والمياه والهاتف والمدارس بمناسبة عيد العمال.

وأشار رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب خلال حفل التكريم الذي استضافته صالة الجمعية الفلاحية في بلدة قنوات إلى جهود الطبقة العاملة واستمرارها بأداء واجبها، رغم كل التحديات والظروف.

وذكر رئيس مجلس البلدة كفاح المهتار أن التكريم هو أقل واجب تجاه كل عامل يتفانى بعمله ضمن موقعه في هذه الظروف الصعبة، مؤكداً أهمية تحفيز العمال وتشجيعهم لمواصلة عملهم بما فيه خير للوطن.

عمر الطويل

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