روسيا تدعو لاتفيا للكشف عن الدول التي أرسلت أسلحة للنظام الأوكراني

موسكو-سانا

دعت روسيا لاتفيا إلى الكشف عن قائمة الدول التي أرسلت أسلحة للنظام الأوكراني، وسمحت بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها في قناتها على تلغرام: “يجب على وزارة الخارجية اللاتفية أن تقدم قائمة بهذه الدول إذا لم تكن تكذب”.

وتأتي تصريحات زاخاروفا تعليقاً على بيان وزارة خارجية لاتفيا الذي جاء فيه: إن “كييف تلقت بالفعل أسلحة غربية من بعض الشركاء مع الإذن بضرب الأراضي الروسية”.

وكان منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف كشف في وقت سابق اليوم أن دول “الناتو” تعمل على نقل أسلحة جديدة والمزيد من العتاد إلى الحدود الرومانية الأوكرانية.

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