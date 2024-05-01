جامعة براون الأمريكية تعتزم سحب استثماراتها لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي

واشنطن-سانا

أعلنت جامعة براون الأمريكية أنها وافقت على سحب استثماراتها لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد احتجاجات قام بها طلاب الجامعة ضد العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.

وذكرت صحيفة ذا براون ديلي هيرالد المعنية بشؤون الطلاب أنها “تلقت رسالة من رئيسة جامعة براون أكدت فيها استعدادها لسحب جميع الاستثمارات المرتبطة بـ “إسرائيل” مقابل فك الاعتصام وإنهاء المعسكر الطلابي الذي أقامه المحتجون المطالبون بوقف الحرب على غزة وقطع العلاقات مع الشركات الداعمة لهذه الحرب”.

وأضافت: إنه “سيتم سحب الاستثمارات من الشركات التابعة لـ “إسرائيل” في اجتماعها الذي ستعقده في وقت لاحق”.

ويطالب الطلبة المحتجون في جامعة براون في مخيمهم الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات بالكيان الإسرائيلي وإسقاط التهم الموجهة ضد 41 طالباً تم اعتقالهم في اعتصام بقاعة الجامعة في وقت سابق.

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