تضرر شبكة الاتصالات في ريف حماة جراء العاصفة

حماة-سانا

تسببت العاصفة المطرية المستمرة التي تشهدها محافظة حماة منذ أمس بانقطاع خدمات الاتصالات عن 1000 مشترك في كل من قريتي بعمرة والدليبة التابعتين لمركز اتصالات عين حلاقيم في ريف حماة الغربي.

وذكر المهندس منيب الأصفر مدير اتصالات حماة في تصريح لمراسل سانا أن هبوب الرياح الشديدة المترافقة مع الهطولات المطرية الغزيرة أدى إلى انهيار أسفلتي بطول 15 متراً وعمق 1.5 متر في قرية بعمرة ما أسفر عن انقطاع الكبل الضوئي المغذي لوحدة النفاذ الضوئية التي تخدم القريتين وخروجها عن الخدمة مشيراً إلى أن ورشات الصيانة لدى مديرية الخدمات الفنية تعمل حالياً على انجاز أعمال إصلاح الطريق وحال انتهاء الأعمال ستعمل الورشات الفنية لدى مديرية اتصالات حماة على إصلاح الكبل وإعادة وضعه بالخدمة غداً.

وأشار الأصفر إلى أن سقوط شجرة على كبل هاتفي هوائي في مركز اتصالات السعن بريف حماة الشرقي جراء العاصفة أدى إلى انقطاع خدمات الاتصالات عن عدد من المشتركين حيث توجهت الورشات الفنية إلى موقع الضرر وأعادت توصيل الكبل وخدمات الاتصالات للمشتركين.

عبدالله الشيخ

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