صفي الدين يدعو إلى اعتماد الاستقلالية عن القرار الأمريكي

بيروت-سانا

دعا رئيس المجلس التنفيذي اللبناني في حزب الله هاشم صفي الدين البعض في لبنان إلى اعتماد الاستقلالية عن القرار الأمريكي لما فيه مصلحة البلاد لافتاً إلى إفشال المقاومة الوطنية في لبنان للمخططات الأمريكية للهيمنة على المنطقة وشعوبها.

وقال صفي الدين في كلمة ألقاها اليوم أن الولايات المتحدة تسخر كل شيء من أجل تعميم هيمنتها على العالم واستغلال الشعوب وقمعها وطمس حضاراتها إلا أن المقاومة في لبنان أفشلت مخططات الأمريكيين بسبب وحدتها وصمودها مؤكداً أن المخرج الرئيسي من الأزمات التي تعصف بلبنان يكمن برفض التدخل الأمريكي في المنطقة والاستقلال الحقيقي في القرار بعيداً عن المراهنة على الولايات المتحدة التي خلفت سياساتها الدمار والخراب والحصار.

ولفت صفي الدين إلى أن شعار المقاومة في المعركة الانتخابية القادمة في لبنان هو حماية البلاد واقتصاده وإخراجه من أزماته.

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