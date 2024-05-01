تكريم عمال ورياضيين من ذوي الإعاقة بالسويداء

السويداء-سانا

كرم فرع الجمعية السورية للمعوقين جسدياً في السويداء اليوم عمالاً متميزين من ذوي الإعاقة، خلال حفل أقامه اليوم بمناسبة عيد العمال في مقر الجمعية بمدينة السويداء.

التكريم الذي أقيم بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل شمل مدرسين تطوعوا للتعليم مجاناً في دورات أقامتها الجمعية، إضافة إلى عدد من مصابي متلازمة داون المتميزين في رياضة الجمباز.

وتخلل التكريم تقديم قصائد للشاعر كامل أبو سعيد وأغان للفنان رفعت بوعساف والشاب ثامر شلغين وهو من ذوي الإعاقة.

وأشار مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء المهندس سامر بحصاص خلال كلمته إلى دور الجمعيات الأهلية في تعزيز قيمة العمل ومكانة العمال.

ولفتت نائبة رئيس الجمعية السورية للمعوقين جسدياً في سورية نور السبط خلال كلمتها إلى دور الطبقة العاملة الكادحة التي تبني الأوطان بسواعدها.

ونوه رئيس اللجنة الإدارية للجمعية بالسويداء نزار شجاع بأهمية تكريم العمال وخاصة ذوي الإعاقة، تقديراً لاستمرارهم في العمل والعطاء.

عمر الطويل

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