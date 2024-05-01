بمناسبة عيد العمال… فعاليات متنوعة لاتحاد عمال حمص

حمص-سانا

نظم المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال حمص اليوم بمناسبة عيد العمال العالمي فعاليات تضمنت افتتاح معرض منتجات المرأة العاملة، وتكريم حوالي 500 عامل وعاملة، وعرضاً مسرحياً لفرقة المسرح العمالي تضامناً مع عمال فلسطين المحتلة وذلك في المركز الثقافي بمدينة حمص.

وفي تصريحات للصحفيين وجه رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري تحيةً لعمال الوطن في عيدهم، لافتاً إلى أن الاحتفالات اقتصرت هذا العام على الأنشطة الثقافية والتواجد مع العمال في مواقع العمل تضامناً مع عمال فلسطين الذين يواجهون اليوم أقسى الحروب التي عرفتها البشرية والتي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضدهم وسط صمت دولي.

وبين القادري أن افتتاح معرض منتجات المرأة العاملة يأتي ضمن مشروع دعم الأسر العاملة الذي أطلقه الاتحاد انسجاماً مع التوجه العام لدعم المشاريع الصغيرة، وتكريم العمال تقديراً لجهودهم في العملية الإنتاجية.

وأضاف القادري: إن الطبقة العاملة في سورية كانت وما زالت تجسد جميع قضايا الوطن وتدافع عنه وتصون كرامته بتشبثها بمواقع العمل، وإنها تحملت الكثير خلال الحرب الإرهابية، واليوم هناك معاناة كبيرة على المستوى المعيشي والاقتصادي نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر، معرباً عن أمله بمستقبل مشرق بفضل القيادة الحكيمة ومن خلفها الجيش العربي السوري وسواعد الطبقة العاملة.

وأكد رئيس اتحاد عمال حمص حافظ خنصر حرص الطبقة العاملة على الوفاء للوطن والالتزام بالعمل في جميع القطاعات للمساهمة في إعادة بناء وإعمار الوطن رغم جميع الصعوبات والتحديات، موضحاً أن التكريم اليوم للعمال المتميزين هو شيء رمزي ومعنوي لحثهم على تقديم الأفضل وتقديراً لجهودهم المبذولة.

وذكر مخرج ومعد العمل المسرحي سامر أبو ليلى أن العمل المسرحي “أهدي سلامي” مأخوذ عن قصص للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني، ويعبر عن التضامن مع عمال فلسطين الصامدين في الأرض المحتلة وصرخة في وجه الظلم والاستبداد والصهيونية العالمية.

ومن العمال المكرمين نوه سامر الشامي بدور التكريم في تشجيع العمال على بذل المزيد من الجهود، بينما رأت ناهد دياب أن التكريم دليل على تقدير الجهود الكبيرة التي يبذلها العامل ودافع معنوي لحث الجميع على الاستمرار في مسيرة العطاء.

ومن المشاركات بالمعرض لبنى الحسن التي بينت أنها المشاركة الأولى لها بأعمال التريكو والكروشيه، منوهة بدور لجنة المرأة العاملة في مساعدتها على الانطلاق بمشروعها الخاص، بينما لفتت لوريس مقصود إلى أهمية المعرض للترويج بمنتجاتها من الحلويات والمأكولات الشعبية.

ونوهت كل من وسام سالم وديمة خوري اللتين تشاركان في جناح الإكسسوارات بدور لجنة المرأة العاملة في تشجيعهما على المشاركة بالمعرض وتقديم لدعم اللازم لهما، في حين لفتت محاسن إبراهيم، مشاركة بتجربتها الزراعية بإنتاج السماد العضوي من الديدان إلى أهمية هذه المعارض في التعريف بالمنتجات المتنوعة للمرأة العاملة وتوفير فرص للتسويق.

وبهذه المناسبة تم تكريم مجموعة من عمال طوارىء الكهرباء أمام مقر شركة كهرباء حمص بحضور وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري وعدد من المديرين المعنيين.

ولفت العمال المكرمون إلى أهمية التكريم ودوره في تشجيعهم وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود.

وتم أيضاً تكريم مجموعة من عمال الشركة العامة لمصفاة حمص في مقر الشركة، ونوه العامل بشير باخوس بدور التكريم في حثهم على الاستمرار بتقديم الأفضل، ولفت بسام عطالله باتنجاني إلى أن تكريم من يتفانى بالعمل يحمل رمزية خاصة تدفع العامل للاستمرار في تقديم جهوده وخبرته في مواقع العمل.

حضر الفعاليات محافظ حمص المهندس نمير مخلوف وأمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي عمر حورية وقائد شرطة حمص.

هنادي ديوب

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