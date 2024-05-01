مؤسسات الأسرى: آلاف العمال الفلسطينيين عانوا من جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن آلاف العمال الفلسطينيين تعرضوا منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى الاعتداءات والاعتقالات والتّعذيب الممنهج والإخفاء القسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي وذلك في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يواصل ارتكابها في قطاع غزة المنكوب.

وأشارت المؤسسات في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا إلى أن عمليات التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى في معتقلاته أدت إلى استشهاد ثلاثة عمال من بين 16 أسيراً استشهدوا منذ بدء عدوانه على غزة.

وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في ضوء استمرار تصاعد المجازر وحرب الإبادة الجماعية بحق أهالي قطاع غزة وضرورة وقف الجرائم بحق الأسرى ومحاسبة المجرمين بشكل عاجل.

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