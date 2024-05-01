كولومبيا تعتزم قطع العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي

بوغوتا-سانا

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو اليوم أنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بسبب عدوانه المتواصل على غزة.

ونقلت رويترز عن بيترو قوله أمام حشود احتفلوا بعيد العمال ودعم إصلاحات بيترو الاجتماعية والاقتصادية في العاصمة بوغوتا: “هنا أمامكم حكومة التغيير وحكومة رئيس الجمهورية تعلن أننا غداً سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل” بسبب انتهاجه الإبادة الجماعية”.

وطالب بيترو بالانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية التي تتهم كيان الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

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