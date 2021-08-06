تنظيم 44 ضبطاً تموينياً بدرعا

درعا-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال الأيام الأربعة الماضية 44 ضبطا تموينيا بحق فعاليات تجارية مخالفة.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس حميدي الخليل لمراسل سانا أن الضبوط شملت مخابز الثورة والبعث والجنوبي بمدينة الصنمين بمخالفة الإخلال بمواعيد العمل ومخبز الصنمين الآلي بمخالفة إنتاج خبز سيئ الصنع ومخابز العلي والفايز والجاحد وابو حلاوة في ابطع بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز ومخبزي الشعب والجواد في الشيخ مسكين بمخالفة الاخلال بمواعيد العمل.

ولفت إلى أنه تم أيضا تنظيم 3 ضبوط بحق أمين مستودع في مخبز درعا الأول ورئيس جمعية المخابز ورئيس الدائرة التجارية بفرع المخابز بدرعا بمخالفة التصرف بالمواد المدعومة اضافة إلى 12 ضبطا بحق فعاليات تجارية بمخالفات إبراز فواتير شراء غير نظامية و3 ضبوط بحق سرافيس دمشق ازرع بمخالفة عدم الإعلان عن بدل خدمة نقل الركاب و6 ضبوط بصالونات حلاقة نسائية بمدينة درعا بمخالفة عدم الإعلان عن بدل خدمة الحلاقة.

وبين الخليل أن باقي الضبوط توزعت على محال تجارية لعدم وجود بيانات على مادة الكاكاو والزيوت النباتية والفريز المجمد وعدم وجود ختم على اللحوم ووجود مادة عفنة على الخضراوات في مطعم بمدينة درعا إضافة إلى ضبط بحق موزع منظفات بمخالفة وجود لواصق قابلة للإزالة وآخر بمخالفة الامتناع عن الاستبدال والإعادة و3 ضبوط بمخالفة عدم وضع لوحة تبين حق المستهلك بالاستبدال والإعادة وضبطي عينة بمادة زيت قلي البروستد من مطعمين بدرعا.