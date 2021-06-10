سقوط ثلاثة صواريخ في قاعدة بلد الجوية العراقية وأنباء عن استهداف قاعدة عسكرية بمحيط مطار بغداد الدولي

بغداد-سانا

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم سقوط ثلاثة صواريخ في محيط قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين وسط العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن المصدر قوله في تصريح ” إن ثلاثة صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية” مشيراً إلى أن القصف لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية.

يشار إلى أن قاعدة بلد الجوية العسكرية تضم عناصر من قوات ما يسمى “التحالف الدولي ” بقيادة الولايات المتحدة.

من جهة ثانية أفاد مصدر أمني في بغداد باستهداف قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد بصاروخ كاتيوشا.

وأوضح المصدر ” أن قاعدة فكتوريا العسكرية الواقعة قرب مطار بغداد الدولي تعرضت قبل قليل لهجوم بصاروخ كاتيوشا ” مشيراً إلى أن صفارات الإنذار سمعت داخل القاعدة.