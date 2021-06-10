SCS-NET
الشريط الأخباري

اندلاع سلسلة حرائق في عدد من البلدات اللبنانية

2021-06-09

بيروت-سانا

اندلعت سلسلة حرائق في عدد من البلدات في عكار شمال لبنان اليوم والتهمت آلاف الدونمات من الأراضي المزروعة بحقول القمح والأشجار المثمرة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الحرائق اندلعت في بلدة مشتى حمود وفي مدينة حلبا وفي خراج بلدة شدرا وفي خراج بلدة القبيات كما اندلع حريق في محلة الريحانية في خراج بلدة ببنين في قضاء عكار مشيرة إلى أن الحرائق التهمت حقول القمح وبساتين الأشجار المثمرة في البلدات المذكورة.

وعمل عناصر الدفاع المدني على تطويق النيران والسيطرة عليها وإخمادها للحؤول دون توسع رقعة النار إلى باقي الأراضي المجاورة.

انظر ايضاً

وفيات فيروس كورونا في البرازيل تقترب من نصف مليون

برازيليا-سانا أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم تسجيل 85748 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved