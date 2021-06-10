اندلاع سلسلة حرائق في عدد من البلدات اللبنانية

بيروت-سانا

اندلعت سلسلة حرائق في عدد من البلدات في عكار شمال لبنان اليوم والتهمت آلاف الدونمات من الأراضي المزروعة بحقول القمح والأشجار المثمرة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الحرائق اندلعت في بلدة مشتى حمود وفي مدينة حلبا وفي خراج بلدة شدرا وفي خراج بلدة القبيات كما اندلع حريق في محلة الريحانية في خراج بلدة ببنين في قضاء عكار مشيرة إلى أن الحرائق التهمت حقول القمح وبساتين الأشجار المثمرة في البلدات المذكورة.

وعمل عناصر الدفاع المدني على تطويق النيران والسيطرة عليها وإخمادها للحؤول دون توسع رقعة النار إلى باقي الأراضي المجاورة.